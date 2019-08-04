Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye! 2 milyon euroya...

Sırp futbolcuyu ilk etapta bedelsiz almaya çalışan sarı-lacivertliler tüm planını buna göre yapmıştı. Kolarov geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek yönetimle her konuda anlaşırken, kalacağı evi bile seçmişti.

Ancak Roma kulübü, Kolarov’un yeni teknik heyetin planları içinde olduğunu belirtip, oyuncusunu bedelsiz göndermek gibi bir düşüncesi olmadığını iletince hesaplar sekteye uğradı.

Roma, Kolarov için ilk planda 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu rakam doğal olarak sarı-lacivertliler için çok fazlaydı. Kolarov’un ayrılık için ısrarcı olması nedeniyle bu rakamın 2 milyon euroya kadar çekildiği belirlendi.

Ancak deneyimli sol beki ilk etapta bedelsiz transfer edeceğini planlayan sarı-lacivertliler, Kolarov’a bonservis ödenip, ödenmeyeceği konusunda kararını veremedi. Fenerbahçe’de prensip kararı gereği 30 yaş ve üzeri isimler için bonservis ödenmiyor.

Stoper olacak

Gerçek pozisyonu sol bek olan futbolcu aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. Sırp savunmacı kariyerinin kalan bölümünde artık stoper oynamanın planlarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler de futbolcuyu bu bölgeye düşünüyordu. Ancak Hasan Ali’nin ciddi sakatlığı sonrası sol bekte ise alternatif kalmadı. Bu nedenle Kolarov gelirse ilk etapta sol bekte görev yapacak. Hasan Ali yaklaşık 2 ay sonra iyileşince Kolarov sol stoper bölgesine kayacak.