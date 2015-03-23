Alanya'da jeneratörlü turizme veda

- Yasin ARAZ



AKDENİZ

Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ)

Pazartesi Sohbeti'nde Yasin Araz'ın sorularını yanıtladı. Akboğa

Alanya'ya daha iyi hizmet verebilmek adına gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Bu hafta Pazartesi Sohbeti'ne konuk olan Akboğa, Alanya'daki elektrik altyapısından ve AKEDAŞ olarak yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Akboğa, AKEDAŞ olarak en iyi hizmeti vermek için uğraştıklarını ve her türlü sıkıntıya çözüm bulmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İşte o sohbetten önce çıkanlar:





- Alanya'da göreve başladığınızda AKEDAŞ olarak en çok hangi konularda zorlandınız?





En çok zorlandığımız konu sorun ve sıkıntıları çözebilmek için gerekli altyapıların olmamasıydı. Maalesef Alanya'da ne plan, ne de proje vardı. Altyapı çalışmaları yoktu. Hem hızlı bir şekilde yatırım yapma zorunluluğumuz vardı, hem de çalışmalarımızı projeli bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Bu nedenle ciddi bir sıkıntı çektik.





- AKEDAŞ olarak Alanya'ya geldiğinizde yatırımların durumu nasıldı?





Alanya'da yatırımlar yapılıyordu ama çoğu pansuman tedbirler seviyesindeydi. Alanya hızlı gelişiyor. Mevcut bir yapı için yatırım yapılmış ama yükü sürekli artıyor. Buna yönelik yatırımlar da maalesef yetiştirilememiş.





- Şu an yatırımlar ne aşamada?





Özelleştirmeden önceki rakamlara baktığımız zaman 1,5-2 milyon TL'yi geçmeyen yatırımlar yapılmış. Geçen yıl 12,5 milyon TL gibi bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl için de onaylanan 15 milyon lira yatırımımız var. Bunları da yapacağız.





- Alanya'nın enerji altyapısı komple yenilenecek mi?





Bizim Alanya'da 6 tane İndirici Merkezimiz (İM) var. Bu 6 tane İM’den biri olan İM5’i modernize ettik. Çünkü 20-25 yıllıktı, ekonomik ömrünü doldurmuştu bu bina. 6. İM'ye geldik. Bunlara da yatırımlarımız devam edecek. Modernize edilecek, ayrıca bunların ilave bağlantıları eklenecek. İlave hatlarla yatırımlar devam edecek.





- Niçin sık sık enerji kesintisi yaşanıyor?





Daha önce o şikayetler vardı. Ama sizler de takdir edersiniz ki akşamları çok yağış vardı, çok şükür bir kesinti olmamaya başladı. Ben 6. ayımı doldurdum burada ve bu 6 ay içerisinde ciddi manada ana hatların bakım onarımını yaptırdık, ilave hatlar yaptırdık, şu anda yatırımlara ve bakımlara devam ediyoruz. Bunlarla beraber çok şükür sıkıntılarımızın bir çoğunu çözdük. Bu yıl sonuna kadar da yüzde 80-90 oranında tüm sorunların çözüleceğini öngörmekteyiz. İleriki yıllarda da yüzde 100'e yakın kaliteli ve sürekli enerjiyi Alanya'ya sağlayacağız.





- Enerji hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ne aşamada?





Yeraltına alma çalışmalarından önce şunu söylemeliyiz, birinci önceliğimiz Alanya'ya yakışır bir şekilde kaliteli ve sürekli enerji vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle ana hatları yeraltına alma çalışmalarına öncelik verdik. Daha önce bahsettiğim gibi İM'lerle bu bağlantıları tamamlamak üzereyiz. Bu yıl sonuna kadar bu bağlantıları tamamlarsak gelecek yıldan sonra da işin tamamen makyaj kısmına yönelik çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.





- AKEDAŞ turizm sezonuna hazır mı?





Geçen yıla oranla gerçekten çok daha üst düzey bir şekilde hazırız. Bu turizm sezonu için ciddi yatırımlar yaptık. Bizim için sezon 1 Mayıs'tan sonra başlayacak. Yaptığımız kazı ruhsatlarının süresi 1 Mayıs'ta doluyor. 1 Mayıs'a kadar yaza tamamen hazır bir hale geleceğiz. Bu yaz Alanya kesinlikle enerjisiz kalmayacak. Sadece bölgesel kesintiler yaşanabilir. Batı Alanya'daki turizm merkezlerinde hiç bir enerji sorunu yaşanmayacak. Alanya merkezde yaşanırsa çok az ve çok kısa süreli olacak. Jeneratör dumanı ve gürültüsü eşliğindeki turizme bu yıldan itibaren veda edeceğiz, 2016'da ise tarihe karışacak. Biz yaz aylarındaki kesintiye neden olan sorunların yüzde 90'ını çözdük. Bunun müjdesini turizmcilerimize buradan vermek isteriz.





- Tasarrufla ilgili sosyal projeler devam edecek mi?





Bu projeleri önemsiyoruz. Şu şekilde bir algı var, dağıtım şirketi olarak sonuçta bu elektriğin satışından kar ediyoruz ama elektriğin yüzde 60, yüzde 70'ten fazlası dışa bağımlı bir şekilde üretiliyor. Bizim ülkemizde, memleketimizde üretiliyor, doğalgazla olsun, ithal kömürle olsun, bunlardan elde edilen elektrikle tüketim sağlıyoruz. Dışa bağımlıyız bu yönden. Bu nedenle etkin ve verimli elektrik kullanımını önemsiyoruz. Vatandaş olarak, kurum olarak üzerine düştüğümüz bir konu. Çünkü sonuçta bunlar bir milli servettir ve bizim için çok önemli.





- Kaçak elektrikle mücadelede AKEDAŞ ne aşamada?





Kaçak elektrik demeyelim, tam olarak bizim kayıplarımız var. Kayıplar neden oluşuyor, hatların eski olması, havai hatların olması, bunlar kayıpları arttırıyor. Bunlar yenilenen tesislerle beraber düşecek. Maalesef kaçak elektrik kullananlar da gün yüzüne çıkıyor. Şunu söyleyebiliriz, her kaçak kullanılan elektrik hepimizin cebinden götürüyor. Sonuçta ulusal tarife hepimizi etkiliyor. Bu nedenle etkin bir mücadeleyi Antalya merkezle birlikte yürütüyoruz.





- Bilgi Güncelleme Kampanyası ne durumda?



