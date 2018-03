'44 İl'i solladık'

ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar "OSB için yaptığımız girişimler 'Turizmin olduğu yerde sanayi mi olur?' denilerek reddedildi" dedi

Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Pazartesi Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oldu. İşte, turizmden dış ilişkilere, ticaretten sanayi sektörüne kadar bir çok konuyu konuştuğumuz Tabaklar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:





'ALSİAD ALANYA İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM'





- ALSİAD başkanlığı süreci nasıl gelişti?





2001 yılında ALSİAD'a üye oldum. 5 dönem yönetim kurullarında görev yaptım. ALSİAD kendi ayakları üzerinde duran, kendi sektörlerinde isim yapmış, popüler kişiliklerini geliştirmiş, nitelikli iş adamlarından oluşmuştur. ALSİAD Alanya için bir kazanımdır. Bu guruba başkanlık sıramı ve başkanlık görevimi yerine getirmek için üye arkadaşlarımın da teveccühü ile bu göreve talip oldum. Kısmet olursa 2015-2017 yıllarında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte öncelikle üyelerimizin yöresel ve bölgesel şartlarda kendi sektörlerinde başarılı olmak, sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak, yerel dinamiklerin özellikle iş dünyası ve Alanya yararına olacak gelişmeler ve sorunlar konusunda dikkat çekmek ve çözüm üretme faaliyetlerini ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret göstereceğiz. ALSİAD’ın vizyonu bu noktada üyelerinin kişisel ve kurumsal vizyonlarına ulaşmalarını sağlamış lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.





'UFUK AÇICI OLACAĞIZ'





- Tam anlamıyla sanayisi bile olmayan Alanya’da ALSİAD’ın hedefleri nedir?





ALSİAD olarak bizlerin daimi hedefi, üyeler arasında sosyal ekonomik gelişimi ve dayanışmayı sağlamak, onlara uluslar arası rekabet edebilme becerisi kazandırmak, ihtiyaç duyulan sektörlerde "ufuk açıcı" olarak tabir edebileceğimiz çalışmalar yapmak, mevcut ve yeni sektörler konusunda bilgi toplamak ve üyeleri bilgilendirmek, Alanya’nın ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın arttırılmasına katkı sağlamak, yerel ve bölgesel yöneticilere iş dünyasının beklentilerini iletmek, objektif esaslarda yön göstermek olmalı. Bunların yanında ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren genel ve yerel politikaların üretiminde ve gerçekleştirilmesinde, kurum değerleri doğrultusunda, aktif rol üstlenmek görevlerimiz arasında.





'ALANYA'NIN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIM'





- Sizin hedefleriniz nedir?





ALSİAD üyelerinin küresel pazarda etkin olabilmelerini sağlamak için, bireysel ve kurumsal vizyonlarına ulaşması adına, ihtiyaçlarının belirlenmesine dernek imkanları ölçüsünde yardımcı olmak hedeflerim arasında. Bunlara ilaveten, üyelerimizin etkinliklerini arttırmak, kişisel gelişim eğitimleri planlamak ve devamlı hale getirmek,

bağlı bulunduğumuz federasyonumuz Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), konfederasyonumuz Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve diğer SİAD'lar ile temasları güçlendirerek üyelere bilgi akışına katkı sağlamak, diğer SİAD'lar ile ortak projeler geliştirmek, üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazardaki ticari ve ekonomik gelişmeleri yerinde görmesi ve incelemesi adına sektörel fuarlar, organize sanayi bölgeleri ziyaretleri düzenlemek, Alanya’nın gelişmesi adına projeler yapmak, yapılmış ve yapılacak iyi projeleri kurum değerleri doğrultusunda desteklemek. Alanya’nın değerlerine sahip çıkmak. Alanya'yı ilgilendiren konularda üyelerimizin düşünce ve eleştirilerini bağımsız ve tarafsız olarak gerekli kurum ve kuruluşlara iletmek. Sivil toplum bilincini geliştirmek ve bu konuda dernek olarak faaliyetlerde bulunmak hedeflerim konusunda öne çıkarabileceğim konulardan.





'ALANYA'NIN SWOT ANALİZİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ'





- Projeleriniz, çalışmalarınız var mı?





Üniversite ve işadamlarını biraraya getirerek Alanya’nın SWOT Analizini yeniden güncellemek ve Alanya’nın güçlü olduğu, gelişmeye açık olduğu, fırsat yaratabileceği ve tehdit altında olduğu sahaları ortaya çıkarılmasına bilimsel olarak katkıda bulunmak ve kamuoyuyla paylaşmak, turizmde hemen hemen küçük büyük pek çok otelimizin kullandığı her şey dahil sisteminin faydaları ve dezavantajları konusunda bilimsel çalışmalar eşliğinde sonuçlarını tartışmak ve tedbirler konusunda ortak akıl oluşmasına katkıda bulunmak. Yönetim olarak Avrupa Birliği (AB) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) hibe destekli projeler konusunda çalışma yapmak. Benimseyeceğimiz bir projenin geliştirilmesini sağlamak hedeflerimiz arasında.





'HER ŞEY DAHİL SİSTEMDEN ÇIKMALIYIZ'





- Alanya’da turizm sektörünün eksiği nedir?





Turizm sektöründe nitelikli insan gücü konusunda sıkıntılar var. 12 aya çıkarılamayan turizm yıllardır aynı sıkıntıları çekiyor. Yerleşik yabancılar sebebiyle etkisi biraz azalmışta olsa yaz sezonu dışında turizmdeki istikrarsızlık olumsuz etki yaratıyor. İstihdamın kalitesi ve inovasyon açısından turizm kan kaybediyor. Uzun vadeli planlar ile değil, kısa vadeli planlarla turizm şekilleniyor, bunun doğal sonucu olarak hizmetin kalitesi düşüyor. Turizmde etkili olabilmemiz için:

İlk olarak, turizmi 12 aya çıkarmamız gerekiyor. Turizmin vazgeçilmez ulaşım aracı uçakların sürekliliği açısından, kışın ara verilen charter uçuşları yerine tarifeli uçak seferlerinin yoğunlaşması gerekiyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun müjdesini verdiği Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na (GZP) haftada 4 gün Almanya’dan tarifeli sefer yapacak olan Germania Hava Yolları bunun bir başlangıcı olur inşallah. İkinci olarak ise butik otel konseptine geçerek her şey dahil sisteminden uzaklaşmalıyız. Sayıca daha az ama yüksek ücret, kalifiye nitelikli hizmetin oluşmasına zemin hazırlamalıyız. Her şey dahil sisteminin dışına çıkmak, otelciler dışındaki turizmden kazanç temin eden diğer iş kollarınında yaşamasını sağlayacaktır. Üçüncü olarak, kalifiye eleman teminini Alanya içindeki üniversitelerden, turizm okullarından, meslek liselerinden sağlamalıyız. Sürekli değişen elemanlarla kaliteyi yakalamamız çok zor. Dördüncü olarak, Alanya’nın yeni projelere ihtiyacı var. Çehresinin değişmesi yenilenmesi gerekiyor. Teleferik hattı, yüksek katlı popüler bir otel zinciri, Dim vadisi projesinin hayata geçirilmesi, Akdağ Kayak Merkezi'nin kış turizmine açılması, GZP'nin hızlı tren hattı ile birleştirilmesi, golf sahalarının yapılarak golf turizminin başlatılması gibi projelerin ivedilikle sonlandırılması gerekiyor. Beşinci olarak, yerli turizmin gelişmesini sağlamalıyız. Yurtdışı turizminde şu anda olduğu gibi sorun yaşandığı zaman alternatif olarak ağırlığımızı içe vermeliyiz. Yaklaşık yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı 3 milyon 800 bin kişi, yerli ziyaretçi sayısı 700 bin kişi. Bu oranda bir gariplik yok mu? Biz kendi insanımıza neden daha fazla imkan tanımıyoruz? Yerli turizmle çarkını döndüren popüler turizm beldeleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yerli ziyaretçilere kapımızı açmamız, daha çok reklam, daha çok tanıtım, daha çok imkan tanıyarak, Alanyamızı canlandırmalıyız. Artık GZP'miz var. Günü birlik, hafta sonları Türkiye’nin pek çok şehrine 1 saatlik mesafedeyiz. Alanya’da yaşayan halkın çevre il ve ilçelerle bağlantısının kurulması için Ermenek Taşkent’i bağlayan yolların, Konya’yı Alanya’ya bağlayacak raylı sistemlerin aynı zamanda yerli turizmi canlandıracağıda kaçınılmazdır.





'İNŞAAT FİRMALARI GÜCÜNÜN ÜSTÜNE ÇIKIYOR'





- Alanya’da inşaat sektörünün sıkıntıları neler?





Alanya’da inşaat sektörünün ağırlığı yurtdışından, bölgemize gelen ziyaretçilere konut satışı şeklinde gelişmekte. 2004 yılından itibaren başlayıp, zaman zaman ivme kazanan inşaat sektörü, turizmden sonra Alanya’yı ayakta tutan, ekonomisine yön veren bir yapıya sahiptir. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren kurumsal yapısı oluşmuş sirketler, kendi ürünlerini pazarlamanın dışında Alanya’nın tanıtımı için de yoğun çaba sarfediyorlar. İnşaat sektöründe firmalar kendi maddi güçlerinin çok daha üzerinde büyük projelere giriyorlar, tabiiki bunların bir kısmı kredi ve borçla dönüyor. İşlerin iyi gitmediği kriz zamanlarındada sorunlar yaşanıyor. Kredi veren bankalar için eskiden beri riskli iki sektör inşaat ve turizm. İnşaat firmaları bu kriz zamanlarında finansal olarakta zor durumda kalıyorlar. Bankalar yıllardır bu sektörlerden para kazanıyorlar, bu da onların çelişkisi olsa gerek. Alanya'da inşaat sektörü ihtiyaç dışında fazla konut yaparak krizlere maruz kalsa da 35 bin yabancıya konut ve arsa satma başarısını göstermiştir. Bu aynı zamanda daire ve arsa alan tapu sahiplerinin reklamı ve müşteri getirmesi sonucunda daha yabancıya çok konut satılacağını umuyorum. Alanya'da inşaat sektörünün önü açıktır. İyi proje yapan, stratejisini iyi kuran firmalar her zaman başarılı olacaktır. Yabancıya satılabilecek 1+1, 2+1 daireler dışında yerliye dönük 3+1, 4+1 gibi dairelerin de yapılması kriz zamanları için bir alternatiftir. Unutmayalım ki deniz, güneş, iyi hava, güzel doğa sadece yabancıların dikkatini çekmiyor. Türkiye’nin birçok yerinden burada yaşamayı seçen, emekli olunca Alanya’ya gelmek isteyen vatandaşlarımız var, her zaman da olacaktır.





'ÇİFTÇİLERİN BİRLEŞMELERİ GEREKİYOR'





- Alanya’da tarım sektörünün sorunları neler?





Tarım Alanya’nın ilk geliştirdiği sektör. Zamanla yerini turizm ve inşaata kaptırmış durumda. Alanya’da tarım işletme ölçeği ve üretim açısından küçük ölçekli alanlarda yapılan seracılık faaliyeti sebebiyle çok fazla gelişemedi. Yeni yeni büyük ölçekli, kapsamlı ve teknolojik meyve ve sebze seraları yapılmaya başlandı. Örtü altı ürün yetiştirme her geçen gün çoğalıyor. Küçük ölçekli alanlarda seracılık yapan üreticilerin bir çatı altında birleşmesi gerekiyor. Üretici birliği, üretici örgütü veya kooperatifler şeklinde birlik oluşturularak, küçük ölçekli tarım insanını yaşatmamız gerekiyor. Yetiştirilen ürünlerin pazarlanması noktasında sıkıntılar mevcut. Sürekli daha iyi fiyat alabilmek için ürününü İstanbul haline gönderen üreticiler var. Üreticiden çok komisyoncu para kazanıyor. Üreticinin emeğinin hakkının verilmesi gerekir. Hükümet olarak fiyatı maliyetin altına düşen tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde, üreticinin mağdur olmaması için maliyetin biraz üstünde destekleme taban fiyat uygulaması ile üreticinin ürününe sahip çıkılmalı ve çiftçinin zarar etmesi önlenmelidir. Alanya’da hallerin birleştirilmesini çok önemsiyorum. Ürünün tek yerden pazarlanması hem üreten açısından hemde ürün satın alacak firmalar açısından yerinde bir karar olacaktır.





'ALANYA'NIN KALICI ÇÖZÜMLERE İHTİYACI VAR'





- Sizce Alanya ekonomisi ne durumda?





Alanya ekonomisi çok kırılgan bir yapıya sahip. Turizm, inşaat, emlak ve tarım sektörlerinin faaliyetleriyle ayakta duran Alanya ekonomisinin günlük çözümlerle değil kalıcı ve uzun vadeli projeler ile hareket etmesi gerekiyor. Turizm sektörü, inşaat ve tarım sektörlerinden önce geliyor. Alanya yıllara göre farklılık gösteren fırsatlar şehri. Örnek vermek gerekirse yamaçlarının bu denli muz tarımına elverişli olması, yabancı dil bilen kişi sayısının yüksek olması turizm ve emlak piyasasından,inşaatla ilgisi olmayan kişilerin iyi kazançlar elde etmesi gibi potansiyeli yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Fırsatları iyi yönetiyoruz da diyebiliriz. İçimizde yaşadığımız mozaik bir kültür yapısı, yaratıcılığımızı da her fırsatta göstermemize sebep oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni açıkladığı verilere göre 276 bin 277 kişinin yaşadığı ilçede kayıtlı mükellef sayısının 5 bin 608 olduğu başta turizm olmak üzere inşaat, tarım ve diğer kaynaklardan elde edilen 599 milyon 921 bin liralık gelirle 44 ili geride bırakarak, 38. sırada yerini almıştır. Siyasi otoritenin dikkatine sunuyoruz.





'OSB'NİN KURULMASI İÇİN ADIMLAR ATTIK'





- Alanya sanayisi şehir içinde kaldı. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ALSİAD olarak önerileriniz var mı?





ALSİAD olarak 2008 yılında Alanya içindeki sektör temsilcilerinin ihtiyacı doğrultusunda hafif sanayi firmalarının eski sanayi içi, mahalle sokak aralarında sıkışmış kalmış iş yerlerinin, çapsız ve çevreye zarar verir konuma gelmesiyle Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) olması gereği hasıl oldu. Dönemin Kaymakamı Hulusi Doğan beyi ziyaret ettmiştik ve OSB'nin olması gerektiği, bazı üyelerimizin Alanya'da şirketlerini daha fazla büyütemeyecekleri için Antalya ve Manavgat'ta işyeri oluşturduklarını, bu konunun aciliyetini aktardık. Uzun bir araştırmadan sonra Güzelbağ mevkiinde hazine yeri ve tapulu taşlık arazi içinde OSB olabilecek bir yeri belirledik. Bu konuyu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda da (ALTSO) ALSİAD olarak bir sunum yaptık. Bu süreç belli bir noktaya geldikten sonra enerji konusunda tıkanarak bir süre etkisini kaybetti. Bu projeye ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin sahip çıktı. OSB projesi raftan indirildi ve tekrar araştırıldı. Prosedürün daha kolay olması sebebiyle sanayi sitesi kooperatifi olarak projenin oluşturulabileceği belirlendi ve kooperatif kurularak ilk yer tahsis başvuruları alındı. Üç kat daha fazla başvuru yapıldığı da ALTSO başkanımız tarafından açıklandı. Şu anda bakanlıkla ilgili yazışmaların yapıldığını zannediyorum. Bu projenin yeniden canlandırılmasında üyesi olduğumuz odamız olarak her zaman yanımızda hissettiğimiz Mehmet Şahin ve Alanya denince yardımlarını esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.

İnşallah yakın bir gelecekte bu projenin organize sanayi bölgesi şekline dönüştürülerek, Alanya içinde sıkışmış sektörlerimizin rahat edebilecekleri, işlerini ve iş yerlerini geliştirebilecekleri bir bölgeye sahip olmaları mümkün olur.





'TURİZMLE SANAYİ İÇ İÇE OLUR MU'





- OSB ile ilgili belediye, ALTSO gibi kurumlarla çalışmanız var mı?





Antalya’da üç adet büyük OSB var. Daha çok inşaat ve otel ekipman ve ihtiyaçlarına göre büyütülmüş, bacasız sanayi dediğimiz Organize hafif sanayi bölgesi oluşmuştur. Bizimde öngörümüz bu şekildedir. Alanya OSB bacasız hafif sanayi bölgesi sektörlere destek verici tamamlayıcı etkili olabilecek yapılar olarak ifade edebiliriz. OSB ilk gündeme geldiği yıllarda o zamanın belediye başkanı bu olaya çok sıcak bakmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, "Turizm olan yerde sanayi mi olur" gibi düşüncelere sahipti. Belediyeden bu konuda yeterli desteği alamadık. Bu dönemde Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in OSB konusunda gerekli desteği vereceğinden kuşkumuz yok. O bölgede belediyenin 100 dönüm gibi bir alanı olduğunu ve bu alanın kullanılabileceği noktasında başkanımızın tasarrufu olacağına yürekten inanıyorum. ALTSO aynı zamanda ALSİAD üyelerinin de içinde olduğu mecliste görüşüldüğünde ilk desteği o zaman almıştı. Tesadüf ben de meclis başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. OSB tahsis alanı için girişimlerde bulunuldu. Bu dönem Başkanımız Mehmet Şahin OSB için tüm kapıları zorluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Hatta son birkaç toplantıda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da OSB tahsis alanının bizzat kendileri tarafından takip edildiğini dile getirdiler.





'HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ CAN ÇEKİŞİYOR'





- Bacasız sanayi turizm hakkında ne düşünüyorsunuz?





Turizm Alanya’nın en önemli sektörü. Ekonomik ve sosyal yaşantı bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Alanya’da turizm konuşulmayan ortam yok gibi. Herkes turizmle yatıp kalkıyor. Biz de ALSİAD olarak konuşmak, fikirlerimizi beyan etmek zorundayız. Bu bizim kendimize, yakınlarımıza ve bizi sevenlere karşı toplumsal sorumluluğumuz. Bilindiği üzere Alanya’da küçük, büyük pek çok otelde her şey dahil sistemi uygulanıyor. Yani kitle turizmi yapılıyor. Sonuç olarak bu bir pazarlama yöntemi, ancak gelinen noktada doldur, boşalt turizmi bana göre artık can çekişiyor. Kimse memnun değil. Otelcisi, esnafı, sade vatandaşı ve hatta kalan turistte memnun değil. Peki biz ne yapıyoruz, yanlış olan birşeyler olduğu kesin. Kazanç döngüsü otelciyi, otel dışına çıkmayan müşterinin alış veriş etmemesi neticesinde para kazanamayan, kirasını ödeyemeyen turizm esnafı, az harcama yapan müşterinin kendine göre hoşnut kalmaması, olayların hiç içinde olmayan halkın sürekli etrafında yaşanan huzursuzluktan, gördüğü rahatsızlıktan dolayı mutsuz olması turizmin bu şekilde gitmemesi gerektiğinin sinyallerini veriyor. Hepimiz yurt dışına gidiyoruz. Her şey dahil sisteminde otelde kalan kaç kişimiz var. Turizmi gelişmiş ülkelerin deneyerek bıraktığı bu sistemden artık bizimde top yekün kurtulmamız gerekiyor. Her şey dahil sisteminin yeterliliği, kapasitesi yüksek olan örnek olarak bin yataklı oteller ve tatil köylerinde uygulanması birçok olumsuzlukların yaşanmamasına olanak sağlayacaktır.





'KONAKLI KONGRE MERKEZİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR'





- Alanya’da uluslararası bir fuar merkezi kurulması gerekiyor mu? Bu konu gündeminizde var mı?





Alanya da uluslararası bir fuar merkezinin kurulmasının yakın bir gelecekte verimli olabileceğini düşünmüyorum. Antalya'nın il olması, nüfusunun 1,5 milyon olmasına rağmen EXPO Center Fuar Merkezi hala çok etkili olamamaktadır. Alanya fuar merkezi bölgesel ihtiyaçlarımızı karşılıyacak büyüklükte, kendi yöresel ürünlerimiz ve iç piyasamızda alım ve satımı yapılan ürünlerin pazarlanmasında kullanılacak nitelikte olması şimdilik yeterli olacaktır. Büyük çapta fuar merkezi yerine önceliği kongre merkezine vermek gerekir. Kongre merkezi şu anda Alanya'nın bir eksiğidir. Konaklı'daki mevcut kongre merkezi konum itibariyle istenilen ihtiyaca cevap verememektedir.





'GÜVENLİ ÜLKE İMAJINI OLUŞTURMALIYIZ'





- Yabancı yatırımcıları Alanya’ya çekmek için neler yapılması gerekiyor?





Yabancı yatırımcılar 2005 yılından itibaren özellikle inşaat ve emlak sektöründe faaliyet göstermek için Alanya’da yatırımlara başladılar. Yasalarımızın bu konuda yabancı yatırımcının mülk edinme ve şirket kurma konusunda kolaylaştırıcı önlemler alınması ve daha fazla yatırımcı çekmek için siyasi otoritenin yasalarla bu güvenceyi oluşturması gerekir. Para, güvenli limanları sever. Güvenli ülke ve güvenilir ülke imajını oluşturmamız gerekir.





'KRİZLERE ALIŞMALIYIZ'





- Rusya krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Endişeleri haklı buluyor musunuz?





Rusya krizi istem dışı gelişen bir olay, olmasa iyiydi, ama bu şartlarda yapacak bir şey yok. Rusya bize yani Türkiye’ye ambargo uyguluyor veya uygulayacak diyoruz. Bu düşünce bile iplerin, Rusya’nın elinde olduğu gibi bir algı yaratıyor. Halbuki bu siyasi, ülke stratejisiyle ilgili bir olay. Belki böyle olması kaçınılmazdı, önemli olan kaybedeceklerimizden çok, elimizde kalanları daha iyi nasıl kullanırız, bunun tasası içinde olmamız gerekiyor. Her yedi senede bir kriz yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu durumlara alışık olmamız gerekiyor. Bardağın dolu tarafından bakarak mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde terör var, ekonomik sorunlar mevcut. Sıkıntılı yıllar geçiriyoruz. Sektörlerimiz mutlaka etkilenecektir, önlemler ile bu etkiyi azaltmak mümkün olacaktır.





'FİYAT KIRMAK TERÖR KORKUSUNU GİDERMEZ'





- Alanya’da bir kriz yaşanır mı? Neler yapılması gerek?





Öncelikle turizm seyahat acentaları ve otelciler ilk anda etkilenecek gibi görünse de sezona kadar biraz vaktimiz var. Mayıs ayına kadar değişim yaşanabilir. Rusya seyahat acentaları dışındaki diğer acentalar da fiyat kırılması yönünde, bu durumu fırsat olarak gören firmalar da oda ve yatak fiyatlarının düşürülmesi yolunda baskı kurmuş durumdalar. Bahane her zaman olduğu gibi korku ve terör, güvenlik kaygısı. Terörden korkan kişiye sormak lazım, "Oda fiyatı bedava olsa da gelmeye cesaret eder misiniz?" diye. Gelmeyecek insana fiyat indirmek niye, gelecek olan da bir şekilde, her zaman olduğu gibi gelecektir. Zaten Alanya'da yatak fiyatlarımız yüksek değil. Yaz sezonunda Alanya’daki en iyi otel oda fiyatlarıyla, İstanbul’da şehir otellerinde dahi kalamazsınız. Sağlam ve omurgalı duruş sergilememiz gerekir. Bu düşürülen fiyatların tekrar yerine gelmesi seneleri alıyor. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Güvenli ve güvenilir ülke olmak önemli. Sezona kadar geçecek zamanda da terör olaylarına karşı dikkatli olunmalı ve daha fazla sorun yaşanmamalıdır.





'ÇİN FUARI'NA GİDİP TAKİP EDECEĞİZ'





- Yurtdışındaki fuarlarla ilgili çalışmalarınız var mı?





Sektörel fuarları takip ediyoruz. ALSİAD içindeki üyelerimizin sektörlerini ilgilendiren, inşaat yapı malzemeleri, mobilyacılar, turizm gibi fuarlara toplu olarak veya gruplar olarak katılıyoruz. Bu sene içinde de katılacağımız fuarlar olacak, özellikle Ekim ayında Çin’de Guanzo Fuarı'na ALSİAD grubu olarak katılmak istiyoruz.





'ÜNİVERSİTELERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'





- Üniversite–iş dünyası işbirliği düşünceniz var mı?





Üniversite, iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmek gerekiyor. Çıtası yüksek üniversiteler ile bilim projelerinin yapılması ve sanayiye katkısının sağlanması, iş insanının gelişimini sağlamak üzere akademisyen değerli öğretim üyelerimizden azami şekilde yararlanmak istiyoruz. Bu bağlamda projeler geliştireceğimizi umuyorum.





'5 YIL İÇİNDE ALANYA'NIN İL OLACAĞINA İNANIYORUM'





- Alanya’yı 5 yıl sonra nasıl görüyorsunuz?





Alanya 5 yıl sonra yaklaşık 350 bin nüfuslu, turizm, inşaat, tarım sektörlerinin geliştiği teleferik hattı, Antalya-Gazipaşa-Konya arası raylı sistemin oluştuğu, golf turizmi, Akdağ Kayak Merkezi, Dim vadisi projelerinin hayata geçirildiği, GZP'nin 2,5-3 milyon insanın seyahat etmesine olanak sağlayan bir havalimanı olduğu, kruvaziyer turizmin arttığı, zincir otellerin yer aldığı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) eğitime verdiği katkı ile 25-30 bin öğrencinin yaşadığı bir öğrenci şehri, ulaşım sorunlarını nispeten çözmüş, alt yapısını oluşturmuş ve il olma yolunda siyasi otoriteyi ikna etmiş bir Alanya ili göreceğimizi tahmin ediyorum.





