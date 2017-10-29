Amat Bilir

Yazarın Makaleleri
2017-10-29 23:17:18 1 Yorum
BİLADER endee bizim hammamların namı çog böyüg. Cavırlar bile çog hazediyoru. Göbeg daşında terleeyon. Keseci yargınını ilifilen sürtüveriyoru. Kirlerin yumag yumag dökülüyoru. Hindi Alanya'da hammamcılıg işi bayaa bi böyüdü....
2017-10-28 00:10:55
BİLADER, öndüün şeerde cavıra çapıt satan bi keloolan var, dügganının öönden geçerkene çaardı. Gendi çog eyi de eli ıcıg sıkı, mumsıcdı. Hayıla oturdug, "Ne içen?" deyi sormadı. Keloolana lafı çarpıddım, "Ay efe, burdan aazımızın...
2017-10-27 01:10:07
BİLADER, iki üç gün yaamır yaadı, serinledidi ortalıg emme dün gene beteri ısıcag varıdı. Şeerde birkice işim varıdı, gara cavaala indim. Moturu Atatürk Evi'nin yanna godum, aşşa inersem tırafig polisi deggelir deyi. Aşşa dooru...
2017-10-26 00:13:02 1 Yorum
BİLADER Mamıdseydili Türemiş Memed'i bilisiniz. Posdane'nin az beri yakasında iki dene likonta birden çalışdırır. Likontasının biri Çinli yemee bişirir, biri de cavırlara hızmad eder. Öndüün benim av guşlarımdan Legleg Hüseen...
2017-10-25 00:38:06
BİLADER esgiden beri "Gög gözlüler gözel nazar eder, adamı devirir" delleridi, vaziyed bana da gög gözlü biri nazar eddi. Öndüün baccaya indim, yörürkene güccücüg bi bal arısı yüzümden bi soksun. Ananıncıg bula bula beni mi buldun a...
2017-10-24 00:34:58 1 Yorum
BİLADER engi Alanya'da o esgi ısıcaglıg galmadı. Havanın ısıcaglıını demeeyom, o Alanyalılar'ın esgi ısıcaglıını. Esgiden billenirdig her gün emme hindi kimse kimseyi araab sormaayoru. Milled bi para telaşesinde. Parası...
2017-10-23 00:08:02
BİLADER bizim Yeni Alanya Gasdesi 50 yaşına girdi. Cümörtesi günü gudladıg. Bi de yeni Dim Televzoonu açdıg. Alanya'nın imanını gabardan bakan Mevlid Çavışoolu da geldi, mebuslar varıdı, Alanyalılar varıdı, velasıl kelam bi olmayan...
2017-10-20 23:59:57
BİLADER dün "Dünya iki kapılı bi han, birinden giriyon, ötekinden ötööze aşıb gediyon. İşda Göggoca'nın Sarı da geddi. Bi motur gazasında Sarı'yı gayıb eddig. Göggoca'nın Sarı'yı çog hazederdim esgiden beri. Sarı'ya...
2017-10-20 01:02:23
BİLADER dünya iki kapılı bi han, birinden giriyon, ötekinden ötööze aşıb gediyon. İşda Göggoca'nın Sarı da geddi. Bi motur gazasında Sarı'yı gayıb eddig. Göggoca'nın Sarı'yı çog hazederdim esgiden beri. Sarı'ya...
2017-10-19 00:10:03
KİME sorsam "Gırizdeyim bilader. Metelee gurşun atıyom" deyoru. Kimisinde haggatan para yog emme kimisi de engile yog ağlamaya alışmış eyice bilader. Öndüün biri megdub yollamış "Amad Emmi, gari ben sana heç bişey demeeyom. Icıg da...
2017-10-18 00:28:33
BİLADER dün ıcıını yazıverdiidim, köyünü çog göresi gelen bi adamın şiyirini. Böön galanını yazıveriyom. Şiyir hööle: Çapıda silkerdig dudu, Koz dersen kutu kutu, Bir bardacıg geçi südü, Yudmayalı...
2017-10-17 00:43:11
BİLADER dün gene biri bana şiyir yollamış, "İlle bi yazıver Amad Emmi" demiş. Şiyiri yazan kimise, köyünü çog göresi gelmiş. Şiyirde "Hunu bunu yemeyeli, içmeyeli yıllar oldu" deyoru bi boy. A gardaşım bi yerde baalı mısın? Gedsen...
2017-10-16 00:13:32
BİLADER, hayıladır benim cava boolu booluverir. Ananıncıg, kaç sefir asvaltın ortasında istob eddi, ter gıçımdan çıgdı fites pompalarkana. Zor çalışdırdım, hazır gelene geçene de malamad oldum. "Heralda biyerinde bi ayarsızlıg var"...
2017-10-13 23:52:36 1 Yorum
GALE Camisi'nin esgi imamlarından, ıramedli Sağıralieel'in Amat Hoca'nın oolu Kerim Hoca'yı bilisiniz. Kerim Hoca hayılaca bi Alamanca örtmenlii yabdı. Hindi de Alanya Belediyesi'nin cavır birosunda çalışıyoru. Benim...
2017-10-13 00:23:58
BİLADER böön size Durbannas'ın Muharbaşı'nda verilen bi daveti annadıvericem. Engi daveti veren Paşa laablı Musdafa Emmi. Adı Musdafa emme herkez ona 'Paşa' der. Muharbaşı'nın hem begcisi, hem de gayfecisi. Bundan soona...
2017-10-12 00:05:19
BİLADER bi zamanların Alanyasının meşur dogduru ıramedli Sabir Erkin'i yazdım iki gün. "Gendine çog dıggad ederdi, velesbide binerdi, çog az yerdi, bunlar sayasına 98 yaşına gadar yaşadı" dediidim. Alanya'da yakın vakıdda 100 yaşını...
2017-10-11 09:04:35
BİLADER dün, bi zamanların Alanyasının meşur dogduru ıramedli Sabir Erkin'i yazıverdim, soona da "Iramedli dogdur, gendine çog dıggad ederdi. Engi dıggad edmesi sayasında 98 yaşına gadar yaşadı. Engi yaşa gadar vardı emme matıflamadı...
2017-10-10 00:16:59
BİLADER bizim paturon dün bana bi foturaf yollamış. Foturafda Burdur'un Halg Saalıı Müdüllü binası var. Binaya böyüg bi yazı dagmışlar, yazıda Burdur şivesile "Dadlıyı, duzluyu yemecez, gezenlecez, zayıflecez" deyoru. Yani engi yazıda...
2017-10-09 00:32:23
BİLADER bu aralar orteer eşşeg arısı kakılı. Benim bi abbab var, yügseg yaylaya göçer. Yaylanın adı da Eşşegırıldı. Orda bağı baccası var, zerzevadcılıg eder. Öndüün beerde deggeldi, ıcıg dilleşdig. Dediine göre bu sene kirazdan,...