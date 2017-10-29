Amat Bilir

2017-10-09 00:32:23

BİLADER bu aralar orteer eşşeg arısı kakılı. Benim bi abbab var, yügseg yaylaya göçer. Yaylanın adı da Eşşegırıldı. Orda bağı baccası var, zerzevadcılıg eder. Öndüün beerde deggeldi, ıcıg dilleşdig. Dediine göre bu sene kirazdan,...