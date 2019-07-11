'Zvert' Coşkusu

Rusya'nın en ünlü sanatçılarından olan Zvert, Illusion Event Hall'de unutulmaz bir konsere imza attı. Illusion, konser gecesinde en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

'Zvert' Coşkusu
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DEV konserlere ev sahipliği yapmayı sürdüren Illusion Event Hall, geçtiğimiz günlerde binlerce kişinin katıldığı renkli  bir konsere sahne oldu. Rusya'nın en ünlü kadın sanatçılarından olan Zvert, Alanya'da tatil yapan Rus vatandaşlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konseri boyunca yerinde durmayan Zvert'e 2 de dansçı eşlik etti. Illusion konser gecesinde tıklım tıklımdı. Canlı performansı ile beğeni toplayan Zvert, "Alanya'ya ilk defa geldim. Çok fazla gezme fırsatım olmadı ama Illusion'daki atmosferden Alanya'nın güzelliğini anlayabiliyorum" dedi.

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