Zumba partisinde coştular

ALANYUM AVM arkasındaki Move On Fitness Club, geçtiğimiz günlerde zumba partisi düzenledi. Zumba eğitmeni Ezgi İskender öncülüğünde İstanbul'dan gelen profesyonel eğitmenler Duygu Oktan ve Sedef Kültekin, katılımcılara neşeli anlar yaşattı. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı etkinlikte eğitmen hocalar sahnede göz doldururken, katılımcılar ise enerjileri ile salonda keyifli anlar yaşattılar.

ZUMBA NEDİR?

Zumba, 1990'larda dansçı ve koreograf Alberto 'Beto' Perez tarafından Kolombiya’da ortaya çıkarılan, Latin esintili bir dans tness programı olup dünya çapındaki en yaygın dans tness programıdır.

Zumba, dans ve aerobik gürlerini içerir. Zumba koreografisinde, kumbiya, hip-hop, samba, salsa, merenge, mambo, savaş sanatları ve bir kısım Bollywood ve oryantal dans hareketleri bir arada kullanıldığı gibi, "squat" ve "lunge" egzersizleri de kullanılır. Zumba için spor salonları ve fitness merkezlerince lisans ücreti ödenmez. Zumba egzersizleri hızlı ve yavaş ritmli müziklerle direnç çalışmalarından oluşur. Bu müzikler de cumbia, salsa, merengue, mambo, amenko, Ça-Ça-Ça, reggaeton, soca, samba, oryantal dans, bhangra, hip hop, axé music ve tango dans stillerinde kullanılan müziklerdir. Farklı yaş ve kondisyon seviyelerine göre yedi farklı tip zumba vardır ki, bunlardan biri olan Aqua Zumba yüzme havuzunda yapılır.