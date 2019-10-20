Zumba ile coştular 

İSKELE yolu üzerinde hizmet veren High Fit Club, geçtiğimiz günlerde renkli bir etkinliğe imza attı. Organize edilen Zumba partisine kadınlar büyük ilgi gösterdi. Zumba eğitmeni Merve Çay, yaklaşık 30 kişilik gruba hem Zumba dersi verdi hem de keyifli saatler geçirmelerini sağladı. Bu tür etkinliklerin süreceğini söyleyen işletme yetkilisi Vahdet Hangar, etkinliğe ilgi gösteren herkese teşekkür etti.