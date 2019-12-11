Zirvede atkı açtı
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önceki gün Gündoğmuş Ortaköy'deki Geyik Dağları'ndaydı
PORTAKAL 11.12.2019, 18:26
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önceki gün Gündoğmuş Ortaköy'deki Geyik Dağları'ndaydı. Yakın dostları ile birlikte dağa tırmanış gerçekleştiren Çavuşoğlu, zirvede Alanyaspor atkısı açarak poz verdi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum alan Çavuşoğlu, dostları ile keyifli bir gün yaşadı.
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