Zeytin Dalı tıklım tıklımdı

MUHTEŞEM iskele ve deniz manzarası ile dikkat çeken mekanda Foto Abdullah sahibi Abdullah Alp Üzüm ve ailesi kahvaltıdaydı. Hoşça vakit geçiren Üzüm Ailesi'nin keyfine diyecek yoktu. Anatolia Emlak sahibi Ahmet Rüstemoğlu ve eşi Zübeyde Rüstemoğlu da yakın dostları olan Mustafa ve Meral Dünya çifti ile birlikteydi. Zengin menülü kahvaltının tadını çıkaran grubun neşesi oldukça yerindeydi.

