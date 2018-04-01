Zeytin Dalı tıklım tıklımdı

MUHTEŞEM iskele ve deniz manzarası ile dikkat çeken mekanda Foto Abdullah sahibi Abdullah Alp Üzüm ve ailesi kahvaltıdaydı. Hoşça vakit geçiren Üzüm Ailesi'nin keyfine diyecek yoktu. Anatolia Emlak sahibi Ahmet Rüstemoğlu ve eşi Zübeyde Rüstemoğlu da yakın dostları olan Mustafa ve Meral Dünya çifti ile birlikteydi. Zengin menülü kahvaltının tadını çıkaran grubun neşesi oldukça yerindeydi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.