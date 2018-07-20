Zeynep ve Ziya'nın mutluluğu

MELEK ve Abdullah Atmaca çiftinin kızları Zeynep Atmaca, Kibar ve Mehmet Candan çiftinin oğulları Ziya Candan ile dünya evine girdi. Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda yapılan eğlenceli düğüne genç çiftin çok sayıda akrabası ve yakın arkadaşı katıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla farklı bir anlamı olan düğünde genç çift, salona Türk Bayrağı açarak girdi. Davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yapan Zeynep ve Ziya'nın heyecanlı halleri görülmeye değerdi. İlerleyen saatlerde iyice coşan yeni evli çift, Konyalı olmalarından dolayı karşılıklı kaşık oyunu oynadı. Davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 00:22