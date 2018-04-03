Zeybekler yemekte buluştu 

ALİ Rıza Yıldız'ın eğitmenliğini yaptığı zeybek kursları, 10 Nisan Salı günü yapılacak olan sertifika töreni ile son bulacak. Yaklaşık 2 aydır süren eğitimler 75. Yıl Spor Salonu'nda yapılıyor. Her yıl ücretsiz olarak yapılan zeybek kursları için geleneksel olarak verilen akşam yemeği daveti, geçtiğimiz akşam Öğretmenler Evi'nde gerçekleşti. Kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiği davette hoşça vakit geçiren katılımcılar, bir arada olmanın sevincini yaşadılar.