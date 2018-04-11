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Zeybekler sertifika aldı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Zeybek Kursu önceki gün sona erdi. Kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den aldı

Zeybekler sertifika aldı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Zeybek Kursu önceki gün sona erdi. Kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den aldı

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:16
Zeybekler sertifika aldı
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ALANYA Belediyesi tarafından 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda her yıl düzenlenen Zeybek Kursu'na bu yıl da çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerde Hacıbekri, Çökertme, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği eğitimi alan kursiyerler, başarıyla tamamladıkları eğitimin ardından önceki akşam sertifika aldı. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Yücel, "Kültürümüzün yaşatılmasına katkılarından dolayı eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

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