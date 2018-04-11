Zeybekler sertifika aldı

ALANYA Belediyesi tarafından 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda her yıl düzenlenen Zeybek Kursu'na bu yıl da çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerde Hacıbekri, Çökertme, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği eğitimi alan kursiyerler, başarıyla tamamladıkları eğitimin ardından önceki akşam sertifika aldı. Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Yücel, "Kültürümüzün yaşatılmasına katkılarından dolayı eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.
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