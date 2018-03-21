 Zencefil'de şık kutlama

NİLGÜN Ceylan Onat'ın yeni yaşı Zencefil Cafe & Restoran'da kutlandı. Çifte yakın dostları olan Özgün Kardelen Özel Eğitim Okulu kurucusu Feridun Özdeş ve Peri Anaokulu kurucusu olan eşi Perihan Özdeş eşlik etti. Eşsiz Alanya manzarası eşliğinde önce nezih bir akşam yemeği yiyen Onat ve Özdeş çifti, ardından Nilgün Ceylan Onat'ın doğum gününü kutladı. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Onat, "Dostlarla yenilen güzel bir akşam yemeği ve sade bir kutlama, insana kendini mutlu hissettiriyor. Eşim Kamuran Onat ve yakın dostlarımız Perihan-Feridun Özdeş çiftine teşekkür ederim" dedi.
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