'Zen Pırlanta' Alanyum'da

TÜRKİYE'NİN en büyük pırlanta perakendecilerinden olan Zen Pırlanta'nın Alanyum AVM'deki yeni şubesi, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle açıldı. Renkli açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Zen Pırlanta ve Gold & Watch takı mağazaları sahibi Sinan Maslak, Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uslu, Alanyum AVM Genel Müdürü Ahmet Paşaoğlu ve çok sayıda tanıdık sima katıldı. Canlı müziğin de olduğu açılışta, davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramları da yapıldı. Keyifli açılış görülmeye değerdi.



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 17:08