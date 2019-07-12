Zeki, çevik, vefalı: Doğukan Ulu

SON dönemde Galatasaray ve Voleybol A Erkek Milli Takımı ile Avrupa Ligi ve FIVB Challenger Cup'taki maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 1995 doğumlu Doğukan Ulu, saha dışında da örnek davranışları ile dikkat çekiyor. Başarılı sporcu, son olarak kendisini yetiştiren antrenörü Serdar Esen'i ziyaret etti. Esen'e Milli Takımda giydiği formasını hediye eden Ulu, yaptığı bu jestle yine büyük takdir topladı. Serdar Esen, "Doğukan, hem zeki, hem ahlaklı, hem de çok başarılı bir sporcu. Jesti ile beni çok duygulandırdı" dedi.