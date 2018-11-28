Zehra öğretmen 27 oldu

Özel Final Lisesi'nde PDR Öğretmeni olarak görev yapan Zehra Okşar, yeni yaşına, ailesinin, arkadaşlarının ve dostlarının hazırladığı sürprizlerle girdi 

Zehra öğretmen 27 oldu
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YENİ Alanya Gazetesi köşe yazarlarından olan Final Lisesi PDR Öğretmeni Zehra Okşar 27 yaşına girdi. Okşar için ilk kutlama çalıştığı kurumda yapıldı. Final Lisesi Müdürü Necat Küçük, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin sürprizleri ile şaşıran Okşar, keyifli bir gün geçirdi. Zehra için bir kutlamada akşam evde yapıldı. Organizasyondan habersiz eve gelince arkadaşlarını ve ailesini kendisine sürpriz için hazır vaziyette gören Okşar, gözyaşlarına hakim olamadı. Pastasının mumlarını özenle söndüren genç eğitimci, "7 yaşımdada, 17 yaşımda da, 27. yaşımda da inandığım hiç değişmeyen şey, sevginin iyileştirici gücü. Arkadaşlarım, dostlarım, ailem, akrabalarım... Hepsi benim sevgi ağacımın birer yaprağı. Ailem bana her şeyden önce daima iyi bir insan olmanın önemini öğretti. Onlara her baktığımda bunu gördüğüm için teşekkür ederim. İyiki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Hep birlikte nice senelerimi görmemiz dileğiyle..." diyerek duygularını ifade etti. 

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 23:48
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