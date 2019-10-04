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Zakkum gecesi

Ankaralı ünlü müzik grubu Zakkum, yarın gece Harry's Pub sahnesinde Alanyalı hayranları ile buluşacak. Zakkum'un başarılı solisti Yusuf Demirkol, "Bu gece tüm Alanya'yı Harry's Pub'a bekliyoruz" dedi

PORTAKAL 03.10.2019, 22:03 03.10.2019, 22:23
Zakkum gecesi
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ALANYA'NIN en popüler eğlence mekanlarından olan Harry's Pub, bu gece unutulmaz bir konsere ev sahipliği yapacak. "Hatıran Yeter", "Anason", "Gökyüzünde", "Gidiyorum Yolcu Et" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi listeleri alt üst eden birçok şarkıyı seslendiren Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Zakkum, Alanyalı hayranları ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Eğlenceli konser için son derece heyecanlı olduklarını söyleyen Zakkum'un başarılı solisti Yusuf Demirkol, "Alanya'ya yeniden geleceğimiz için bir hayli heyecanlıyız. Cuma gecesi tüm sevenlerimizi Harry's Pub'a bekliyoruz" dedi.

#ANKARALI
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