Zakkum fırtınası

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı Ankaralı ünlü müzik grubu Zakkum, Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza attı. Renkli konsere Alanyalı Zakkum hayranları büyük ilgi gösterdi. Saatler 23.30'u gösterdiğinde sahneye çıkan grup, "Hatıran Yeter" adlı şarkı ile konserine başladı. Ardından en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Zakkum, yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir konser verdi. Konserin ardından hayranları ile bol bol fotoğraf da çektiren Zakkum üyeleri, konsere ilgi gösteren Alanyalılara teşekkür ettiler.

