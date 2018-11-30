Zakkum fırtınası

Popüler gece kulübü Harry's Pub, önceki gece renkli bir konsere daha sahne oldu. Zakkum, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Zakkum fırtınası
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TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı Ankaralı ünlü müzik grubu Zakkum, Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza attı. Renkli konsere Alanyalı Zakkum hayranları büyük ilgi gösterdi. Saatler 23.30'u gösterdiğinde sahneye çıkan grup, "Hatıran Yeter" adlı şarkı ile konserine başladı. Ardından en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Zakkum, yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir konser verdi. Konserin ardından hayranları ile bol bol fotoğraf da çektiren Zakkum üyeleri, konsere ilgi gösteren Alanyalılara teşekkür ettiler.
 

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