Yüzükleri Toklu taktı
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Sandal, bir süredir birlikte olduğu Fatma Özkan ile nişanlandı
PORTAKAL 16.12.2019, 17:39 16.12.2019, 18:08
GENÇ çiftin aile arasında yapılan nişan törenlerine yakınları ve akrabaları büyük ilgi gösterdi. Çiftin yüzüklerini ise AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu taktı. Toklu, genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından, Atilla ve Fatma davetlilere kolonya ve çikolata ikram etti.
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