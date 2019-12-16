Yüzükleri Toklu taktı

GENÇ çiftin aile arasında yapılan nişan törenlerine yakınları ve akrabaları büyük ilgi gösterdi. Çiftin yüzüklerini ise AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu taktı. Toklu, genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından, Atilla ve Fatma davetlilere kolonya ve çikolata ikram etti.