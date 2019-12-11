Yüzükler takıldı

TOPAL ve Çelik aileleri, dünür olma yolunda ilk adımı evlatlarını nişanlayarak attı. Derya Topal ve Onur Çelik, şık bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmileştirdi. Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan nişan töreninde neşe ve mutluluk hakimdi. Aile büyüklerinin taktığı nişan yüzükleri ile mutluluklarını perçinleyen Derya ve Onur, törenin ardından davetlilere nişan kolonyası ve çikolatası ikram etti. Heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan genç çift, "Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attık. Düğünümüzü de gelecek yaz yapmayı planlıyoruz. Tebriklerini ileten tüm dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dediler.