Yüzükler takıldı
Alanya'nın sevilen taksi esnaflarından olan Onur Çelik, bir süredir birlikte olduğu Derya Topal ile nişanlandı. Aile arasında yapılan şık törene Çelik ve Topal ailelerinin yakınları katıldı
PORTAKAL 11.12.2019, 18:17 11.12.2019, 18:24
TOPAL ve Çelik aileleri, dünür olma yolunda ilk adımı evlatlarını nişanlayarak attı. Derya Topal ve Onur Çelik, şık bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmileştirdi. Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan nişan töreninde neşe ve mutluluk hakimdi. Aile büyüklerinin taktığı nişan yüzükleri ile mutluluklarını perçinleyen Derya ve Onur, törenin ardından davetlilere nişan kolonyası ve çikolatası ikram etti. Heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan genç çift, "Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attık. Düğünümüzü de gelecek yaz yapmayı planlıyoruz. Tebriklerini ileten tüm dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dediler.
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