Yüzükler takıldı

Dim TV Yayın Yönetmeni Barış Karaöz, sevgilisi Buse Koltukçu ile birlikte evliliğe giden yolda ilk adımı sözlenerek attı.

Yüzükler takıldı
banner404
HABERİN GALERİSİ
Yüzükler takıldı

Yüzükler takıldı

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Buse Koltukçu, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin Yayın Yönetmeni Barış Karaöz ile sözlendi. Genç çiftin Balıkesir Edremit'te yapılan isteme töreninde gelenekler yaşatıldı. Gelin adayı Buse Koltukçu, damat adayı Barış Karaöz'e tuzlu ve acılı kahveyi içirdi. İsteme töreninin ardından söz yüzükleri takıldı. Genç çift 21 Temmuz Pazar günü Ankara'da yapılacak olan nişan töreni ile de evlilik yolunda ilk adımı atacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 16:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırbaşı'nda kutladı
Kırbaşı'nda kutladı
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472