Yüzükler takıldı

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Buse Koltukçu, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin Yayın Yönetmeni Barış Karaöz ile sözlendi. Genç çiftin Balıkesir Edremit'te yapılan isteme töreninde gelenekler yaşatıldı. Gelin adayı Buse Koltukçu, damat adayı Barış Karaöz'e tuzlu ve acılı kahveyi içirdi. İsteme töreninin ardından söz yüzükleri takıldı. Genç çift 21 Temmuz Pazar günü Ankara'da yapılacak olan nişan töreni ile de evlilik yolunda ilk adımı atacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 16:38