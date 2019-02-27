Yüzükler takıldı

Alanya Belediyesi Kestel Düğün Salonu, geçtiğimiz haftasonunda renkli, eğlenceli ve kalabalık bir nişan törenine sahne oldu

Yüzükler takıldı
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AYŞE Karagül ve merhum Erol Karagül'ün kızları Burcu Karagül, Fatma ve Şükrü Aydoğan çiftinin Tuluklar Turkcell'de Teknoloji Uzmanı olarak görev yapan oğulları Halit Aydoğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kestel Düğün Salonu'ndaki renkli nişana katılım oldukça yoğundu. Damadın ablası olan İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin TBMM'deki danışmanı Meryem Aydoğan, davetlilerle yakından ilgilendi. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı nişanda yüzükleri ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taktı. Törenin ardından devam eden eğlence geç saatlere kadar sürdü. 

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