Yüzükler takıldı

AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'nda bir dönem ÜNİAK Başkanı olarak görev yapan Semih Ersoy, eski Cikcilli Belediye Başkanı Kerim Ertekin'in torunu olan Neşe Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı nişanlanarak attı. Çiftin aile arasında yapılan nişan törenleri oldukça keyifli bir atmosferde yapıldı. Nişan yüzüklerini takan dede Kerim Ertekin, "Allah mutluluğunuzu daim etsin" diyerek genç çifti tebrik etti. Törenin ardından davetlilere nişan çikolatası ve kolonyası dağıtan Neşe ve Semih, "Biz evlilik yolunda ilk adımı attık. Darısı tüm bekarların başına" dediler.

