Yüzükler mutluluğa takıldı

EMİNE ve Mehmet Güvercin çiftinin Nilgün Eczanesi'nde çalışan oğulları Mustafa Güvercin, bir süredir birlikte olduğu Hatice ve Dursun Bektaş çiftinin kızları Büşra Bektaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çift için düzenlenen nişan törenine, her iki ailenin de çok sayıda yakını ve akrabası katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giren Büşra ve Mustafa'nın heyecanlı oldukları her hallerinden belliydi. Aile büyüğü Yahya Yılmaz'ın taktığı nişan yüzükleri ile birlikteliklerini resmileştiren Büşra Bektaş ve Mustafa Güvercin, törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram ettiler. Nişan sonunda tebrikleri kabuk eden genç çift, "Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın. Nişan tamam, şimdi sıra düğünde" dediler.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 15:08