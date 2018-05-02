Yücel'e keyifli kutlama

RENKLİ kutlamaya, Yücel Ailesi'nin sevenleri ve akrabaları büyük ilgi gösterdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını eşi ve çocukları ile birlikte söndüren Yıldız Yücel, "Bu özel günümde yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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