YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu

BİR süredir yurt dışında kullanımda olan YouTube'un ücretli üyelik servisi YouTube Premium, nihayet Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bugünden itibaren yayınlanan bu özel servis ile kullanıcılar videoları reklamsız izleyebilecek, istediği videoları da telefonlarına veya bilgisayarlarına indirebilecek. YouTube'un hazırladığı özel içeriklere de erişim imkanı tanıyacak olan YouTube Premium, beraberinde Spotify'a dişli bir rakip olması beklenen YouTube Music ile geliyor.

3 AY BEDAVA OLACAK

YouTube Premium servisini kullanmak isteyen kullanıcılar, ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeyecek. Üç aylık sürenin sonunda ise kullanıcılar kendilerine uygun bir tarife seçip ücretli abone olarak kalmaya devam edebilecek. Ücret ödemek istemeyen kullanıcılar ise YouTube Premium aboneliğini sonlandırıp ücretsiz olarak YouTube'u kullanmayı sürdürecek.

Peki YouTube, Premium servisi için kullanıcılarından aylık ne kadar ücret alacak? YouTube Premium ve YouTube Music servislerini içeren standart pakete üye olmak isteyen kullanıcılar, aylık 16,99 TL ödeme yapması gerekecek. Sadece YouTube Music uygulamasını kullanmak isteyenler ise 13,99 TL ödeme yapması yeterli olacak.

AİLE TARİFESİYLE UCUZA GELİYOR

YouTube, aynı zamanda aile üyeliği de sunuyor. Bu sayede aynı aileden olanlar daha uygun fiyatlarla abonelik alma şansına sahip. 5 kişilik bir aileyi düşünecek olursak, YouTube Premium ile birlikte YouTube Music aboneliğinin aylık bedeli 25,99 TL iken, sadece YouTube Music üyeliğini isteyen ise 20,99 TL ödeyecek.

YouTube Premium üyeliğini aktif hale getirdiğinizde videoları artık telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebildiğinizi göreceksiniz. Bunun için videoların hemen altında bulunan indirme butonuna tıklamanız yeterli. İndirme bağlantısına tıkladığımızda istediğiniz çözünürlüğü de seçme şansına sahipsiniz. Örneğin kullanıcılar 360p veya 720p çözünürlüğünde aynı videoyu farklı çözünürlüklerde indirebilecek.

iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda ise fiyatlarda bazı farklılıklar mevcut. Örneğin 16,99 TL olan standart YouTube Premium üyeliğinin iPhone'lar için bedeli 21,99 TL olması oldukça dikkat çekici.