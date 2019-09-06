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Yorgunluk attı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Mahmutlar'daki Leto Invest sahibi Ayhan Aslan, önceki gün tekne ile denize açıldı

PORTAKAL 06.09.2019, 22:46
Yorgunluk attı
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GÜNÜN stres ve yorgunluğunu arkadaşları ile birlikte atan Aslan, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Gözlüğü, şapkası, tişörtü ve şortu ile tam bir kaptan pozu veren Ayhan Aslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.

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