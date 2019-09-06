Yorgunluk attı

GÜNÜN stres ve yorgunluğunu arkadaşları ile birlikte atan Aslan, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Gözlüğü, şapkası, tişörtü ve şortu ile tam bir kaptan pozu veren Ayhan Aslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.