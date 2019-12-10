Yine fark yarattı
Alanya'ya özgü lezzetleri ile adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçisi bulunan Ebruli Lezzetler sahibi Ebru Özyiğit, haftasonunda düzenlenen 10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da yer aldı
PORTAKAL 10.12.2019, 18:02
ALANYA'NIN tescilli lezzeti Gülüklü Çorba, baklava, börek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve daha birçok lezzetle Noel Pazarı'na katılanların damak tatlarına hitap eden Ebruli Lezzetler, takipçilerinin de büyük ilgisi ile karşılaştı. İki gün boyunca Noel Pazarı'na gelenlerin en çok uğradığı stand olan Ebruli Lezzetler'in sahibi Ebru Özyiğit, "Daha önceki yıllarda 1 gün süren bu etkinliği 2 güne çıkaran tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.
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|14
|9
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|5
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|P
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|16
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|16
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|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
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|16
|11
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|16
|9
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|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
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|26
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|16
|26
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|26
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|24
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|19
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|15
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