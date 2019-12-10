Yine fark yarattı

ALANYA'NIN tescilli lezzeti Gülüklü Çorba, baklava, börek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve daha birçok lezzetle Noel Pazarı'na katılanların damak tatlarına hitap eden Ebruli Lezzetler, takipçilerinin de büyük ilgisi ile karşılaştı. İki gün boyunca Noel Pazarı'na gelenlerin en çok uğradığı stand olan Ebruli Lezzetler'in sahibi Ebru Özyiğit, "Daha önceki yıllarda 1 gün süren bu etkinliği 2 güne çıkaran tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.