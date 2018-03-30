Yılmaz İster ile yola devam 

TÜRK Sanat Müziğine gönül veren ve sahnelerin aranılan ismi Yılmaz İster'in şefliğini üstlendiği koroda, İster'in yeni saz arkadaşları da yer alacak. Her konserde repertuvarı genişleyen Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, bu sezonda hüzzam ve segah eserlerden oluşan koro ve solo eserlerle sevenleriyle buluşacak. Koro kurucusu Ünal Ayaz, 1 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konsere Alanya halkını davet ederken, Türk Sanat Müziği severleri sürprizlerinde yer alacağı bu özel gecede aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

