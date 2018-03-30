Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yılmaz İster ile yola devam 

Ünal Ayaz tarafından kurulan ve verdiği konserlerle Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, yeni döneme yeni yüzlerle giriyor

Yılmaz İster ile yola devam 

Ünal Ayaz tarafından kurulan ve verdiği konserlerle Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, yeni döneme yeni yüzlerle giriyor

30 Mart 2018 Cuma 16:48
Yılmaz İster ile yola devam 
banner404

TÜRK Sanat Müziğine gönül veren ve sahnelerin aranılan ismi Yılmaz İster'in şefliğini üstlendiği koroda, İster'in yeni saz arkadaşları da yer alacak. Her konserde repertuvarı genişleyen Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, bu sezonda hüzzam ve segah eserlerden oluşan koro ve solo eserlerle sevenleriyle buluşacak. Koro kurucusu Ünal Ayaz, 1 Nisan Pazar günü  saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konsere Alanya halkını davet ederken, Türk Sanat Müziği severleri sürprizlerinde yer alacağı bu özel gecede aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ünal AyazTürk Sanat MüziğiNeşe-i MuhabbetKoro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Nikahınızı ben kıyacağım'
'Nikahınızı ben kıyacağım'
 Uğur'a plaket verdiler
 Uğur'a plaket verdiler
Cevaplamakta zorlandı 
Cevaplamakta zorlandı 

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim