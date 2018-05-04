1997 yılında podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, ünlü bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu. Uzun bir süre ekranlara ara verdikten sonra bir yemek programıyla yeniden kamera karşısına geçen Deniz Akkaya verdiği ateşli pozlarla büyüledi.
Deniz Akkaya'nın fotoğrafları görenler, "Deniz yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı. Düzenli spor yapan bir çocuk annesi Deniz Akkaya, özellikle son dönemde beslenmesine çok dikkat ettiğini her fırsatta dile getiriyor.
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