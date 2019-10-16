Yıllar onu eskitemedi
ALANYA turizminde yıllardır barmen olarak çalışan Alanya'nın sevilen simalarından İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
PORTAKAL 16.10.2019, 19:06 16.10.2019, 19:08
ALANYA turizminde yıllardır barmen olarak çalışan Alanya'nın sevilen simalarından İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Yaklaşık 20 yıldır turizmde çalışan Panderosa Restoran'ın başarılı barmeni İsmet Yıldırım, "Yıllar geçse de bu işi yapmaya devam edeceğim" diyerek turizmde çalışmayı sevdiğini belirtti.
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