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 Yes I Do Likya'yı gezdi

Alanya'nın etkin doğa gruplarından olan Yes I Do'nun geçen haftaki durağı, Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olma özelliğine sahip olan Likya Yolu oldu

 Yes I Do Likya'yı gezdi

Alanya'nın etkin doğa gruplarından olan Yes I Do'nun geçen haftaki durağı, Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olma özelliğine sahip olan Likya Yolu oldu

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:55
 Yes I Do Likya'yı gezdi
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BİR grup doğa sever ve trekking tutkunu tarafından kurulan Yes I Do Grubu üyeleri, geçtiğimiz haftasonunda tarihi Likya Yolu'nda yürüdü. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte neşe dolu anlar yaşayan doğa severler, tarihi yolda yürümenin tadını çıkardılar. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaYes I Do Likya
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