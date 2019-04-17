Yenilmez aşka yenildi

ALANYA'NIN en büyük emlak şirketlerinden birisi olan RestProperty'de görev yapan Marina Askhabova, Alanya'nın sevilen gençlerinden Ümit Yenilmez ile evlendi. Genç çiftin düğünleri Doğanay Otel'de yapıldı. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde salona el ele giren çift alkış yağmuruna tutuldu. Ranya ve Ferdi ikilisinin müzikleri ile coşturduğu kalabalık, vur patlasın çal oynasın eğlendi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahın ardından doruklara tırmanan eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 16:06