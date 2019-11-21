Yeniden sahnede

ALANYA Kültür Merkezi (AKM), 26 Kasım Salı günü saat 20.00'de keyifli bir tiyatro gösterisine daha sahne olacak. Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) tarafından geçtiğimiz yıl sahnelenen ve izleyicileri kırıp geçiren "Tesadüfün İğne Deliği" adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverlerin beğenisine yeniden sunulacak. Geniş bir oyuncu kadrosunun olduğu oyunda başrol ise Serdar Çelik'te. Müziğe gönül vermiş, albüm yapmak isteyen bir genci canlandıran Çelik, performansı ile yine alkış toplayacak. 26 Kasım'daki oyunun 15 TL'den satılan biletlerine ise ilgi yoğun. Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk, "Oyunumuzu bu yıl yeniden sahnelemenin heyecanını yaşıyoruz. Hazırlıklarımız günlerdir sürüyor. Alanyalı tiyatroseverler yine çok gülecek ve eğlenecek" dedi.