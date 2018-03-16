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Yeni yaşa renkli kutlama 

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Özgün Veteriner Kliniği ortağı Veteriner Tezcan Uysal, yeni yaşına kalabalık bir organizasyonla girdi

Yeni yaşa renkli kutlama 

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Özgün Veteriner Kliniği ortağı Veteriner Tezcan Uysal, yeni yaşına kalabalık bir organizasyonla girdi

16 Mart 2018 Cuma 15:26
Yeni yaşa renkli kutlama 
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YAKIN dostları, arkadaşları ve mesleğinin kazandırdığı dostlarının katıldığı kutlama Alanya Et & Balık Restoran'da gerçekleşti. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan organizasyonda keyifler oldukça yerindeydi. Cüneyt Güzel'in şarkıları eşliğinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşayan katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.

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Alanya Et & Balık RestoranTezcan UysalAlanya
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