Yeni yaşa renkli kutlama 

YAKIN dostları, arkadaşları ve mesleğinin kazandırdığı dostlarının katıldığı kutlama Alanya Et & Balık Restoran'da gerçekleşti. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan organizasyonda keyifler oldukça yerindeydi. Cüneyt Güzel'in şarkıları eşliğinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşayan katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.

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