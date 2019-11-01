Yeni yaşa merhaba

ALY Mimarlık sahibi Aliye Çerağ İşman Özçelik ve Diş Hekimi Murat Özçelik'in kızları Derin, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Derin için evde yapılan kutlamaya, babaanne, anneanne ve dedeler de katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren Derin, giydiği prenses kıyafeti ile de dikkat çekti. Murat Özçelik tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.