Yeni yaşa merhaba
Ünlü giyim markası LOFT'un Alanya mağazası sahibi olan Hülya Ateş, yeni yaşına en yakın dostları ile birlikte 'merhaba' dedi
PORTAKAL 18.10.2019, 21:52 18.10.2019, 22:00
Ateş için ilk kutlama, Alanya'nın popüler mekanlarından olan Soul Of Coffee'de yapıldı. Renkli eğlence daha sonra Illusion Event Hall'de devam etti. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Hülya Ateş, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Arkadaşları ile birlikte gönüllerince eğlenen Hülya Ateş, "Bu mutlu günümde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
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