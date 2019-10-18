Yeni yaşa merhaba

Ateş için ilk kutlama, Alanya'nın popüler mekanlarından olan Soul Of Coffee'de yapıldı. Renkli eğlence daha sonra Illusion Event Hall'de devam etti. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Hülya Ateş, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Arkadaşları ile birlikte gönüllerince eğlenen Hülya Ateş, "Bu mutlu günümde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

