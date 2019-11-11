'Yeni oyuncağım'
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan İklimsa Yeni Nesil Klima'nın genç ortağı Hakan Türemiş, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alıyor
PORTAKAL 11.11.2019, 22:53
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan İklimsa Yeni Nesil Klima'nın genç ortağı Hakan Türemiş, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alıyor. Önceki gün yeni bir paylaşım yapan Türemiş, yeni vasıtasını takipçilerinin beğenisine sundu. Kendisine bir motosiklet alan genç işletmeci, "Yeni oyuncağım" notuyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.
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