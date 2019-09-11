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Yeni Lara şoku

Bir dönem 'Katmer Katmer' adlı şarkısıyla müzik listelerini altüst ettikten sonra inzivaya çekilen Lara, bambaşka biri olarak geri dönüyor

PORTAKAL 11.09.2019, 10:41
Yeni Lara şoku
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ALANYA'DA doğup büyüyen, tüm bireyleri müzikle uğraşan ailesiyle hala Alanya'da yaşayan Lara'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Bir dönem 'Katmer Katmer' adlı şarkısıyla Türkiye çapında üne kavuşan Türk Pop Müziği sanatçısı Lara, yeni yüzüyle Illusion Event Hall'de Portakal objektifine takıldı. Son görüntüsüne bakıldığında inanılmaz bir değişim yaşadığı görülen Lara, kısa süre içerisinde Alanya'da yapacağı yeni single çalışmasıyla müzik listelerine bomba gibi döneceğini açıkladı. Eski Lara'dan çok farklı yeni Lara, son derece iddialı yeni şarkısının adının da 'Sanal Alem' olacağını söyledi. 

#lara #Katmer Katmer #Alanya
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