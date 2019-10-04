Yemen Kahvesi STAD açıldı

ALANYA Stad Caddesi'nde Anadolu Hastenesi yanında bulunan Yemen Kahvesi'nin açılış töreni geçtiğimiz hafta yapıldı. İranlı iş insanı Amir Rajabi tarafından Alanya'ya kazandırılan Yemen Kahvesi'nin yeni şubesi şık bir davet ile hizmete girdi. Açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Hep birlikte duaların okunduğu açılış töreninde, açılış kurdelesi de kesildi. Açılış töreninde davetlilere birbirinden leziz ikramlar yapıldı. Hem dekorasyonu ile hem de sunumları ile davetlilerden tam puan alan Yemen Kahvesi'nin açılış töreni akşam saatlerine kadar devam etti. İş insanı Amir Rajabi, açılış törenlerine katılan tüm davetlilere teşekkür etti.