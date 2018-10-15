Yedi İklim Akademi zirve yaptı

2017 yılında eğitim vermeye başlayan Yedi İklim Akademi, kuruluşunun ikinci yılında adeta zirve yaptı

Yedi İklim Akademi zirve yaptı
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2017'deki iddialı başlangıcını 2018 Lisans KPSS'de Türkiye 91'inciliği ile taçlandıran Yedi İklim Akademi, geçtiğimiz günlerde 2018 ders tanıtım günlerini düzenledi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Türkiye'nin bir çok üniversitesinden öğretmen adaylarının büyük ilgi gösterdiği tanıtım günlerinde, Yedi İklim Akademi kurucu müdürü Ahmet Uğraş ve Yedi İklim kitap yazarı ve eğitim bilimleri koordinatörü Hasan Şanlı tecrübelerini öğretmen adaylarına aktardı. Müdür Ahmet Uğraş, "Alanya'da ikinci yılımız olmasına rağmen gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz" dedi. 

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