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 Yaza 'Merhaba' dediler

Alanya gece hayatının popüler mekanlarından olan Robin Hood Disco, 2018 yaz sezonunu renkli bir parti ile karşıladı 

 Yaza 'Merhaba' dediler

Alanya gece hayatının popüler mekanlarından olan Robin Hood Disco, 2018 yaz sezonunu renkli bir parti ile karşıladı 

06 Nisan 2018 Cuma 15:44
 Yaza 'Merhaba' dediler
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ROBİN Hood Disco, geçtiğimiz günlerde yapılan renkli ve eğlenceli bir parti ile yeni yaz sezonuna girdi. Eğlence severlerin gönüllerince dans ettiği gecede keyifli bir atmosfer vardı. Alanya'nın tanınmış simalarından olan Robin Hood Disco'nun yeni işletmecisi Fatih Doğruyol, "Alanya'da eğlencenin kalbi artık burada atacak. Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaRobin Hood Disco
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