 Yaza 'Merhaba' dediler

ROBİN Hood Disco, geçtiğimiz günlerde yapılan renkli ve eğlenceli bir parti ile yeni yaz sezonuna girdi. Eğlence severlerin gönüllerince dans ettiği gecede keyifli bir atmosfer vardı. Alanya'nın tanınmış simalarından olan Robin Hood Disco'nun yeni işletmecisi Fatih Doğruyol, "Alanya'da eğlencenin kalbi artık burada atacak. Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

