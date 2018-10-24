Yaza elveda

2018 yaz sezonuna muhteşem bir açılış partisi ile 'Merhaba' diyen, sezon boyunca ünlü sanatçı ve DJ'leri sahnesinde ağırlayan Summer Garden Club, yine görkemli bir parti ile yaza veda etmeye hazırlanıyor. 27 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan kapanış partisinde geleneği bozmayacak olan Summer Garden Club, eğlenceseverlere sucuk-ekmek ikramı yapacak. Renkli geçmesi beklenen partide DJ'ler Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar, hareketli müzikleri ile mekana gelenlerin bu sonbahar günlerinde içini ısıtacaklar. Dev partiye tüm eğlenceseverleri davet ettiklerini söyleyen Summer Garden Club İşletme Müdürü Erhan Başsav, "Yine uzun süre unutulmayacak bir kapanış partisi yapacağız. Tüm Alanya'yı bu renkli partiye davet ediyoruz" dedi.

