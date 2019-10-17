Yaz biter parti bitmez
Summer Garden Club, önceki akşam coşkulu bir partiye daha sahne oldu. R&B ve HipHop gecesine katılan eğlenceseverler, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
PORTAKAL 17.10.2019, 21:21
DÜZENLEDİĞİ parti ve konserlerle bu yaz adından sıkça söz ettiren ünlü gece kulübü Summer Garden, önceki gece R&B ve HipHop partisine ev sahipliği yaptı. Renkli partide mekanın başarılı disk jokeyleri Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar vardı. Geceye özel olarak hazırladıkları repertuarları ile coşkulu bir eğlence yaşatan DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar, sabahın ilk ışıklarına kadar set başında kaldı.
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|14
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|12
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|12
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|10
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|7
|10
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|7
|10
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|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
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|7
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|5
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|2
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|-2
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|P
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|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
|14
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|8
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|8
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|8
|10
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|8
|9
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|9
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|9
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|8
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
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|6
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|8
|3
|Takımlar
|O
|P
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|8
|18
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|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
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|12
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|8
|12
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|11
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|8
|11
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|11
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|10
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|8
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|8
|9
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|8
|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|8
|2