Yalos'da keyifli akşam

OBA sahilinde bulunan Yalos Balık Evi'nin yeni işletmecileri Metin Polat ve kuzeni Ufuk Polat, hafta sonunda yakın dost, arkadaş ve müşterilerini açılış partisinde ağırladılar. Renkli etkinliğe yabancı müşteriler de büyük ilgi gösterdi. Mangalda pişen et şiş ve köfteler afiyetle yendi. Açılışa katılanlarla yakından ilgilenen Metin ve Ufuk Polat, "Yalos Balık Evi olarak yenilenen yüzümüzle hizmet vermeye başladık. Tüm dostlarımızı mekanımıza bekleriz" dediler. İlerleyen saatlerde havai fişek gösterileri ile ortam daha da renklendi. Ardından sahneye çıkan oryantal, kendisini izleyenlere göbek şovu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 23:20