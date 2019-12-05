'Yakıyorsun'
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan EN Saç Tasarım Merkezi sahibi Emre Işıklı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı ile dikkat çekti
PORTAKAL 05.12.2019, 18:16 05.12.2019, 18:21
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan EN Saç Tasarım Merkezi sahibi Emre Işıklı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı ile dikkat çekti. Havalı gözlüğü, spor elbisesi ve dikkat çeken saçları ile büyük beğeni toplayan Işıklı'ya takipçileri, "Yakıyorsun" yorumları yaptı. Övgü dolu mesajlara cevap yazmakta zorlanan Emre Işıklı, paylaşımına ise çok sayıda beğeni aldı.
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