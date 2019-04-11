Yağız Hikmet'e ilk kutlama

Ehl-i Keyf Nargile Cafe, geçtiğimiz günlerde son derece keyifli bir doğum günün kutlamasına ev sahipliği yaptı

Yağız Hikmet'e ilk kutlama
banner404
HABERİN GALERİSİ
Yağız Hikmet'e ilk kutlama

Yağız Hikmet'e ilk kutlama

HİLAL ve Emre Görgülü çiftinin minik oğulları Yağız Hikmet Görgülü, 1. yaşına renkli bir doğum günün kutlaması ile girdi. Ehl-i Keyf Nargile Cafe'de yapılan eğlenceli kutlamaya, Görgülü ailesinin yakınları büyük ilgi gösterdi. Özel olarak hazırlanan kutlama pastasını anne ve babasıyla birlikte kesen Yağız Hikmet, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Sevimliliği ile dikkat çeken Yağız Hikmet'e çok sayıda hediye verilirken, Hilal ve Emre Görgülü çifti de misafirleri ile yakından ilgilendi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:09
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Paris-Ankara hattında yeni gerginlik
Paris-Ankara hattında yeni gerginlik
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472