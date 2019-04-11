Yağız Hikmet'e ilk kutlama

HİLAL ve Emre Görgülü çiftinin minik oğulları Yağız Hikmet Görgülü, 1. yaşına renkli bir doğum günün kutlaması ile girdi. Ehl-i Keyf Nargile Cafe'de yapılan eğlenceli kutlamaya, Görgülü ailesinin yakınları büyük ilgi gösterdi. Özel olarak hazırlanan kutlama pastasını anne ve babasıyla birlikte kesen Yağız Hikmet, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Sevimliliği ile dikkat çeken Yağız Hikmet'e çok sayıda hediye verilirken, Hilal ve Emre Görgülü çifti de misafirleri ile yakından ilgilendi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:09