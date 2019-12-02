Yabancı gelin aldık

ÜNLÜ gece kulübü Summer Garden'da uzun yıllardır Resident DJ olarak görev yapan Gökhan Sakaltaş, Ukraynalı sevgilisi Dasha Kostrova ile dünyaevine girdi. Ankara'da yapılan nikah törenine, genç çiftin yakınları ve arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Dasha ve Gökhan, nikah töreninin ardından birbirlerini öperek kutladı. Daha sonra tebrikleri kabul eden yeni evli çift, "Birlikteliğimizi evlilikle taçlandırarak mutluluk kapısından içeri girdik. Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin" dediler.