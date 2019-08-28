Xperia'da waffle keyfi

XPERİA Saray Beach Otel Baş Aşçısı Seyfi Curt, Kleopatra Plajı'nda daha önce hiç yapılmayan renkli bir organizasyon yaptı. Genelde meyve, pasta ve dondurma ikramlarının yapıldığı snake saatinde müşterilere waffle ikramları yapan Curt, Xperia'da konaklayan turistlere keyifli saatler yaşattı. Birbirinden lezzetli waffleları yiyerek tatilin tadını çıkaran yabancı turistler, gerçekleştirilen etkinlikten memnun kaldılar. Amaçlarının gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu söyleyen Xperia Saray Beach Otel Baş Aşçısı Seyfi Curt "Kalıplaşmış ikramların aksine bugün konuklarımıza waffle ikramı yapmak istedik. Herkes de memnun kaldı. Yaz boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.