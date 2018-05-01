Vural'a sürpriz kutlama

YENİ müşterileri ve yönetici kadrosu ile birlikte Leman Kültür Bistro Cafe'de öğle yemeği yiyen Vural, sürpriz bir şekilde getirilen Alanyaspor logolu pastayı görünce çok şaşırdı. Kendisi için hazırlanan bu güzel sürprize teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Enver Vural, pastasının mumlarını özenle söndürdükten sonra beraberindekilere ikram etti.
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